Ufficiale: Umtiti al Lecce, pronto a giocare col Napoli

Il Lecce ha ufficializzato l’arrivo di Samuel Umtiti dal Barcellona, il difensore può giocare già con il Napoli. Grandissimo colpo di mercato per la squadra salentina che si è assicurata Umtiti in prestito. Il campione del Mondo era ai margini del Barcellona ed ora potrà rilanciarsi in una squadra neo promossa, che però ha un progetto ambizioso e vuole restare in Serie A, magari puntando ad una salvezza tranquilla.

Lecce: il comunicato per Umtiti

“L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuel Umtiti dal FC Barcellona. Il difensore francese campione del mondo nel 2018 arriverà a Lecce verso le ore 20 per sostenere le visite mediche“. Non è escluso che Umtiti possa già essere già tra i convocati per la sfida con l’Empoli del 28 agosto 2022. Sicuramente ci sarà per la gara del 31 agosto 2022 quando è in programma Napoli-Lecce allo stadio Diego Armando Maradona. La sfida con il Lecce potrebbe essere quella dei grandi esordi, perché il club salentino è pronto a schierare Umtiti, mentre il Napoli sta chiudendo per Keylor Navas che è atteso in Italia nel week end. A quel punto Spalletti lo avrà già a disposizione per il turno infra settimanale.