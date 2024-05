Udinese-Napoli, probabili formazioni: Mossa a sorpresa di Calzona – SKY

Udinese-Napoli, le probabili formazioni di Sky Sport, annunciano una mossa tattica di Calzona nell’attacco degli azzurri.

Il posticipo della 35° giornata di Serie A tra Udinese e Napoli si preannuncia come una sfida fondamentale per le ambizioni di entrambe le compagini. Per i friulani di Fabio Cannavaro è una gara cruciale in ottica salvezza, mentre per gli azzurri di Francesco Calzona rappresenta un appuntamento decisivo per provare a strappare in extremis un piazzamento europeo.

Udinese-Napoli: Mossa a sorpresa di Calzona

Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, Cannavaro sarà costretto a fare a meno degli squalificati Payero e Perez. Il tecnico dovrebbe quindi optare per Lucca come unica punta, con Pereyra a supporto del giovane attaccante italiano. Anche Calzona dovrà fare i conti con alcune assenze importanti, come quella di Kvaratskhelia. Per sostituire il talento georgiano, l’allenatore del Napoli starebbe valutando il ballottaggio tra Ngonge e Lindstrom, con l’ex Verona che potrebbe spuntarla sull’ex Eintracht. Recuperato invece Politano, mentre Cajuste dovrebbe essere schierato dal 1′ minuto al posto dell’assente Zielinski.

La sfida assume un sapore particolare per Cannavaro, napoletano doc alla guida dell’Udinese. L’ex Campione del Mondo proverà a mettere da parte i sentimenti per regalare una gioia ai tifosi friulani, dopo aver sperato in una chiamata da De Laurentiis per il Napoli dopo l’esonero di Garcia. Per il Napoli, una vittoria sarebbe fondamentale per tenere vive le speranze di un piazzamento europeo e provare a salvare minimamente una stagione fin qui da dimenticare per gli azzurri.

Udinese-Napoli: Le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Udinese e Napoli secondo Sky Sport 24

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Zarraga, Samardzic, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cannavaro

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Ngonge. All. Calzona

