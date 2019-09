Tweet e scaramanzia, De Laurentiis: “Rialziamoci subito”

Un tweet di De Laurentiis che ha un pizzico di scaramanzia, ma soprattutto di incitamento verso la squadra. “Rialziamoci subito” ha scritto il patron azzurro rivolto alla squadra impegnata domenica contro il Brescia alle 12.30 al San Paolo. De Laurentiis aveva incitato gli uomini di Ancelotti anche prima della trasferta di Lecce, immediatamente dopo la vittoria di Liverpool ed in quella occasione il Napoli aveva portato a casa tre punti. Nessun tweet invece prima della gara con il Cagliari persa al San Paolo, che ha fatto registrare statistiche impressionanti.

De Laurentiis incita la squadra

“Forza ragazzi! Rialziamoci subito con l’aiuto dei nostri tifosi e con tutto il furore agonistico che avete dentro di voi! #ADL” questo il tweet di De Laurentiis che cerca di caricare la squadra in vista dell’importante gara con il Brescia. Il presidente chiede furore agonistico, quello che forse è mancato nel primo tempo della sfida con il Cagliari. Resta sempre un tocco di scaramanzia, dato che il De Laurentiis non aveva scritto nulla prima della gara persa con i sardi.

Dubbi in difesa

Intanto Ancelotti nella sfida con il Brescia deve risolvere gli ultimi dubbi in difesa. Maksimovic è recuperato in extremis, ma per ora in vantaggio resta Luperto che potrebbe fare il suo esordio dal primo minuto al fianco di Manolas. Pochi dubbi sul rientro di Fabian Ruiz che si riprende una maglia da titolare alla guida del centrocampo partenopeo, che proprio senza di lui sembra soffrire molto. In attacco Llorente è favorito su Milik che può partire dalla panchina.