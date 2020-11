Tuttosport – Ospina ‘batte’ ancora Meret, in campo col Milan

Ballottaggio tra Ospina e Meret per Napoli-Milan, il colombiano è in vantaggio rispetto al collega italiano.

L’infortunio ad Ospina è meno grave del previsto, secondo Tuttosport con il Milan giocherà il colombiano titolare non Meret come si era pensato in un primo momento. In settimana il portiere colombiano aveva accusato dei problemi fisici mentre giocava con la Colombia, tanto da non giocare nemmeno la partita di martedì scorso. Ora l’allarme è rientrato e così Ospina viene schierato titolare nelle probabili formazioni di Napoli-Milan.

Gattuso al momento ha tre ballottaggi in corso per la sfida ai rossoneri e senza Osimhen si pensa anche ad un possibile cambio di modulo. In ogni caso sarà Ospina a difendere i pali del Napoli nella sfida al Milan, mentre Meret è pronto a giocare titolare in Europa League contro il Rijeka. Il ballottaggio tra i due portieri è diventata oramai una costante per Gattuso, che ha spiegato anche come i due calciatori abbiano accettato la decisione. Il tecnico calabrese sa di poter contare su due ottimi portieri, che danno sempre il massimo quando vengono chiamati in causa. Un ulteriore vantaggio per l’allenatore che può far ruotare anche l’estremo difensore, viste le tante partite che il Napoli è chiamato a giocare.