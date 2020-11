Gazzetta: Napoli-Milan, tre ballottaggi per Gattuso. Dubbio Bakayoko

Napoli-Milan ultime notizie di formazione di Gazzetta, con Gattuso che deve valutare le condizioni di Bakayoko e Osimhen.

Ci sono tre ballottaggi per la gara Napoli-Milan. Secondo le probabili formazioni di Gazzetta dello Sport il centrocampista azzurro Bakayoko potrebbe stringere i denti e giocare da titolare, ma si gioca un posto con Demme. L’ex Lipsia potrebbe essere favorito da un cambio di modulo, ma per ora Bakayoko ha comunque più chance di giocare dal primo minuto. A centrocampo c’è un altro ballottaggio che riguarda Zielinski-Elmas. Il centrocampista polacco dopo essere guarito dal coronavirus non ha ripreso la forma migliore, per questo sul versante sinistro di centrocampo potrebbe giocare dal primo minuto Elmas. Il macedone è in ottime condizioni fisiche ed ha maggiori probabilità di partire titolare. Per Osimhen si lavora per portarlo almeno tra i convocati.

Un ballottaggio c’è anche in attacco con Lozano che si gioca un posto con Politano. Entrambi sono in ottime condizioni fisiche. Il messicano, però, è reduce dalle trasferte con la sua Nazionale, con la quale ha segnato anche un gol. Qui il ballottaggio sembra essere più serrato, con i dubbi che saranno sciolto solo all’ultimo minuto. In difesa, invece, ritorna Mario Rui dato che Hysaj affetto da coronavirus è rimasto in Albania per la quarantena.