Tuttosport – Napoli al Maradona rendimento da retrocessione

Il Napoli deve blindare lo stadio Maradona, perché fino ad ora ha ottenuto ben otto sconfitte stagionali in casa, cinque quelle in campionato. Un ruolino di marcia di certo non da scudetto, visto che il Napoli in casa ha una media punti di 1,81, mentre fuori casa sale a 2,31. La sfida tra Napoli e Roma è troppo importante per gli uomini di Spalletti, se non vincono possono praticamente dire addio allo scudetto, resterà solo la matematica.

Tuttosport ricorda che il Napoli solo una volta ha fatto così male in casa. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “Per ritrovare un altro Napoli battuto così spesso in casa, bisogna tornare indietro di 24 anni, al 1997-98 con 11 i ko al San Paolo, nel peggior campionato di A dal Napoli, con 14 punti all’attivo e 4 allenatori ad avvicendarsi in panchina: Mutti, Mazzone, Galeone e Montefusco. L’11 aprile al termine di Parma-Napoli (3-1) e con 5 partite d’anticipo, gli azzurri retrocessero in B. Otto sconfitte interne sono il paradosso di una squadra che ancora lotta per lo scudetto“.