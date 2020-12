Tuttosport – Milik all’Inter blitz a gennaio: coinvolto pure Politano

Calciomercato Napoli con l’Inter alla ricerca di un attaccante, Milik è tra le opzioni dei nerazzurri che valutano pure Giroud del Chelsea.

E’ ancora aperta la strada che porta Arek Milik all’Inter. L’attaccante polacco fa gola a molte squadra, ma ci sono diversi fattori che rendono la trattativa molto complicata. Milik è in scadenza di contratto quindi le società vorrebbero prenderlo a gennaio ad un prezzo molto basso, oppure attendere la scadenza naturale del rapporto col Napoli per acquisire il suo cartellino a parametro zero. Il calciatore, però, vuole giocare per non perdere gli Europei e questo lo spinge ad avere meno dubbi sulla squadra da accettare, mentre durante il mercato estivo era stato più restio ad accettare le soluzioni proposte.

Secondo Tuttosport l’Inter sta facendo più di un pensiero per Milik a gennaio ma valuta pure Giroud. “Il francese del Chelsea dopo il poker al Siviglia, ha giocato e segnato sabato contro il Leeds e se Lampard insisterà a dargli spazio, quasi sicuramente terminerà la stagione a Londra. Milik rimane fuori rosa al Napoli, ma a gennaio dovrà trovare una soluzione per non perdere gli Europei. De Laurentiis lo valuta 18 milioni, l’Inter ci pensa, anche perché deve ricevere dagli azzurri 19 milioni per il riscatto di Politano“.