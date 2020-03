Notizie di calciomercato per il Napoli che vede Alex Meret nel mirino del Milan, pronto a dire addio a Donnarumma, lo riferisce Tuttosport.

Destini incrociati per Alex Meret e Salvatore Sirigu, legati anche al destino di Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan potrebbe essere ceduto a fine stagione, anche perché il Milan può e deve fare cassa ed il calciatore vuole giocare in una squadra in grado di contendere il titolo.

L’addio di Donnarumma potrebbe innescare un effetto domino che porterebbe il Milan a puntare su Sirigu o Meret. Tuttosport fa sapere che sono questi i due profili individuati dalla dirigenza rossonera, ancora prima dell’addio di Boban e Maldini. Sirigu a “33 anni sta pensando a un’ultima esperienza in un club che gli permetta magari di togliersi delle soddisfazioni, il suo contratto con il Torino è in scadenza nel 2022 e il suo ingaggio (poco meno di 2 milioni) è in piena linea con i parametri dell’ad rossonero Gazidis“. Secondo quanto scritto sul quotidiano l’altro “portiere in ballo in questo gioco a incastri è Meret“. In questo caso il Milan ha un interesse maggiore anche perché ha solo 23 anni. “L’ex Spal in questa stagione, con l’arrivo di Gattuso, ha perso il posto da titolare in favore di Ospina. IL fatto che il Napoli stia corteggiando Sirigu fa capire come per lui ci sia poco spazio in futuro e, sempre in un’ottica di addio di Donnarumma, il suo nome potrebbe tornare buono per il Milan“.