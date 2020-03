Corriere dello Sport – Gattuso ritroverà il vero Napoli

Riposo forzato per il Napoli a causa dell’emergenza sanitaria, un periodo di stop che permetterà a Gennaro Gattuso di recuperare anche gli infortunati.

Alex Meret è’ pronto ad infilarsi di nuovo i guanti e sfidare Ospina per un posto da titolare. Il portiere che soffriva per un problema al fianco è dato in netto recupero. Lo stop del campionato e le terapie a cui si sta sottoponendo stanno avendo il loro effetto. Meret si lancia verso il futuro e vuole convincere Gennaro Gattuso ad affidargli le chiavi della porta azzurra, perchè sa bene di avere un enorme talento da mettere a disposizione della squadra. Fino ad ora Ospina gli è stato preferito per esperienza e capacità di palleggiare coi piedi, ma il portiere ex Spal ora è intenzionato a riprendersi un posto da titolare fisso nella futura formazione del Napoli, impegnato ancora anche in Champions League.

Gli altri recuperi

Intanto Gattuso può sorridere anche per il rientro di Ghoulam che viene segnalato in ottima forma. I due gravissimi infortuni hanno fermato l’ascesa dell’esterno sinistro algerino che prima del secondo stop col Torino era sicuramente uno dei migliori nel suo ruolo. Tra ricadute e problemi anche di natura psicologica, il calciatore è dato in ottima forma, pronto a riassaporare la gioia del campo. Con il rientro di Gholuam ci saranno anche altri due importanti recuperi in difesa. Koulibaly è oramai pronto per scendere di nuovo in campo. La partita con il Lecce e la successiva ricaduta sono un brutto ricordo. Il gigante del Senegal vuole tornare leader della difesa dopo una stagione che lo ha visto commettere fin troppi errori per i suoi standard. Poi c’è Maksimovic che fino al suo infortunio in allenamento aveva dato ampie garanzie al fianco di Manolas. Quando riprenderà il campionato anche il difensore ex Torino potrebbe essere pronto almeno per la panchina.