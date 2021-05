Tuttosport ironizza: “Il cambio di albergo ha fatto bene al Napoli”

Il Napoli vince con la Fiorentina e ricaccia indietro la Juventus che resta fuori dalla zona Champions League. Eppure da Torino, il quotidiano Tuttosport, non perde la voglia di ironizzare e riporta a galla vecchie ferite del passato: quella del 2018 in cui il Napoli perse a Firenze dicendo definitivamente addio allo scudetto. In quella occasione Sarri disse che la partita era stata persa in albergo a Firenze. Ovviamente l’allora tecnico del Napoli si riferiva a quanto di assurdo era successo tra Juventus e Inter la sera prima con la mancata espulsione di Pjanic che favorì maledettamente i bianconeri.

Su questo argomento Tuttosport scrive: “Superato intanto anche il penultimo ostacolo, temuto non tanto per l’avversario nettamente inferiore (e lo si è visto anche ieri) quanto perché in quello stesso stadio tre anni fa la sconfitta si rivelòfatale nella corsa scudetto per il Napoli allora guidato da Sarri”.

Poi il quotidiano aggiunge: “Stavolta non è andata così, avrà funzionato il cambio d’albergo (gli azzurri hanno scelto lo stesso in cui solitamente alloggia la Juve quando gioca a Firenze) ma soprattutto hanno funzionato sotto una pioggerella più autunnale che di metà maggio la carica di un indemoniato Gattuso possibile (ma non ancora certo) futuro allenatore viola e il talento indiscusso di Insigne”.