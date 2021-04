Tuttosport – Belotti via da Torino, Milan in vantaggio su Napoli e Rroma

La sessione estiva di calciomercato 2021/22 sembra essere quella decisiva per la cessione di Andrea Belotti da parte del Torino. Il calciatore da tempo è seguito da grandi club non solo di Serie A ma Cairo ha sempre resistito alle avance delle pretendenti. Il calciatore però cerca una squadra che a 27 anni possa fargli fare il definitivo salto di qualità, puntando anche alla vittoria di un titolo. Secondo Tuttosport la squadra più vicina a Belotti in questo momento è il Milan, ma anche il Napoli è sulle tracce dell’attaccante. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo:

Il giocatore, punto fermo anche della Nazionale di Roberto Mancini, ha come unico palcoscenico internazionale garantito l’Europeo della prossima estate. Già parecchi club gli hanno messo gli occhi addosso, sia in Italia sia in Europa: Milan (secondo radio mercato più avanti degli altri), Roma e Napoli. Poi Chelsea ed Everton e in Spagna l’Atletico Madrid di Simeone. Tra meno di un anno (da febbraio 2022) il giocatore potrebbe firmare con qualsiasi club a parametro zero e il Toro non incasserebbe neppure un euro. E torna subito in mente il Milan, pronto a rinnovare con Ibrahimovic per una stagione: che pensi poi a prendersi il Gallo a parametro zero? In questi casi è giusto analizzare tutto, anche queste situazioni che Cairo doveva e poteva evitare.