SKY: Tuanzebe, il Napoli raddoppia l’offerta allo United

Il Napoli fa sul serio per Tuanzebe. La società di Aurelio De Laurentiis ha raddoppiato l’offerta al Manchester United per il difensore.

Il Napoli ha individuato in Axel Tuanzebe, difensore di proprietà del Manchester United, il sostituto di Manolas. Giuntoli tenta il colpo alla Anguissa per regalare a Spalletti un nuovo rinforzo.

Secondo quando annunciato da Sky Sport 24, nelle ultime ore, il Napoli ha alzato l’offerta per il prestito secco del giocatore.

“Se nei giorni scorsi il Napoli aveva offerto 200mila euro, per il prestito di Axel Tuanzebe, adesso ha raddoppiato, arrivando fino a 400mila euro. Una cifra sempre lontana dalla richiesta iniziale del Manchester United (1 milione di euro), ma almeno più vicina rispetto a prima.

Le parti stanno quindi cercando di trovare un’intesa per il prestito secco, senza quindi un’opzione per il riscatto che – almeno a oggi – non viene presa in considerazione”.

SKY SPORT ha poi aggiunto: “Per quanto riguarda, invece, Min-Jae Kim, il difensore del Fenerbahce (altro nome sul taccuino dei dirigenti del Napoli), al momento non ci sono aperture del club turco per il prestito. Per velocizzare l’operazione in entrata e rinforzare il reparto difensivo, quindi, il Napoli ha alzato l’offerta per Tuanzebe, e spera di ricevere risposte positive entro domenica prossima”.