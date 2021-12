Napoli, Tuanzebe vicinissimo. Giuntoli pronto a chiudere entro domenica

Axel Tuanzebe vicinissimo al Napoli. Cristiano Giuntoli sta per mandare in porto una nuova operazione alla Anguissa.

TUANZEBE-NAPOLI: CI SIAMO

Il Napoli è pronto a regalare a Spalletti un nuovo rinforzo per la difesa. Secondo quanto riporta TMW, Axel Tuanzebe è ad un passo dalla squadra partenopea

“Cristiano Giuntoli starebbe definendo i dettagli dell’operazione che porterà il difensore alla corte di Luciano Spalletti per rinforzare la difesa, rimasta orfana di Kostas Manolas. E’ un’operazione alla Anguissa, il club azzurro strapperà il calciatore in prestito allo United, con diritto di riscatto già fissato.

Il club partenopeo e il Manchester United stanno definendo gli ultimi dettagli relativi alla cifra del riscatto, dopo il via libera dell’Aston Villa alla risoluzione anticipata del prestito dalla compagine inglese di Manchester.

Come Anguissa, Giuntoli è pronto a definire l’acquisto a titolo temporaneo di Axel Tuanzebe e ad assicurarsi il diritto di riscatto al termine della stagione. C’è ottimismo, il Napoli lavora per chiudere l’accordo entro domenica prossima. Spalletti potrebbe avere un altro importante rinforzo per la sfida del sei contro la Juventus”.