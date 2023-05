Tournée Napoli in Corea del Sud, il programma: ecco quanto durerà

Dopo la conclusione del campionato, il Napoli si prepara a partire per la Corea del Sud, dove disputerà anche delle amichevoli.

Il Napoli è tornato nel capoluogo campano con lo Scudetto cucito addosso, dopo la sfida sul campo dell’Udinese alla Dacia Arena, terminata con un pareggio d’oro per gli azzurri di Luciano Spalletti che hanno potuto riportare l’ambito titolo all’Ombra del Vesuvio dopo 33 anni. Una volta terminato il campionato di Serie A, il Napoli si appresta a intraprendere una tournèe nella lontana Corea del Sud, patria del difensore azzurro Kim Min-jae.

TOURNEE NAPOLI IN COREA DEL SUD: IL PROGRAMMA

Dopo il 4 giugno il Napoli si prepara a intraprendere una tournèe nella lontana Corea del Sud, patria del difensore azzurro Kim Min-jae. Le date di questa avventura sono state svelate nell’edizione odierna de Il Mattino. Secondo il quotidiano, la squadra partirà nel mese di giugno per un’esperienza nel Medio Oriente. “A giugno, il Napoli farà una tournèe in Corea del Sud, e questa non è più una grande novità. Tuttavia, il fatto interessante è che il viaggio nell’Estremo Oriente, nella casa di Kim, durerà quanto una vittoria dello scudetto: circa cinque giorni“, riporta il quotidiano.

“Lampo, un clic: la partenza è prevista tra il 5 e il 6 giugno, subito dopo la conclusione del campionato e, quindi, dopo l’ultima partita della stagione contro la Sampdoria, in programma al Maradona il 4 giugno insieme alla cerimonia di premiazione della Lega per la vittoria del titolo di campione d’Italia”, riferisce il quotidiano campano.

Questa tournèe riveste un’importanza significativa per il Napoli in termini di internazionalizzazione del club azzurro. Inoltre, per De Laurentiis, comporterà anche un ulteriore vantaggio economico grazie alle opportunità di mercato che si apriranno.