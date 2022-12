Totti apre a Spalletti: “Mi piacerebbe chiarire con lui. Il suo Napoli mi piace tantissimo”

Totti apre a Spalletti, infatti dichiara che gli piacerebbe chiarire ed in più aggiunge di apprezzare tantissimo il suo Napoli

Francesco Totti, manda un messaggio a Luciano Spalletti. L’ex capitano della Roma e campione del mondo con l’Italia nel 2006 ha aperto ad un chiarimento nel corso del suo intervento su Twitch, sul canale BepiTv1 che sta seguendo a Doha i Mondiali in Qatar: “Spalletti? Quando allenava la Roma, più stavo bene e meno venivo preso in considerazione. Mi piacerebbe però parlare con lui un giorno di quello che è successo in quel periodo. Lo stimo come allenatore: in pochi sono capaci di mettere la squadra in campo come lui. Il suo Napoli mi piace tantissimo e credo sia ancora uno dei migliori allenatori in circolazione”.

A Totti piacerebbe chiarire con Spalletti

Il Pupone ribadisce dal Qatar in diretta su Twitch sul canale BepiTv1: “Mi piacerebbe riparlare con lui e chiarire. Col rapporto che abbiamo avuto… Mi dispiace sia andata così. Capiterà sicuramente. Con lui mi sono espresso al massimo, avevamo un rapporto che andava oltre il campo. Mi dispiace aver interrotto il rapporto con lui, per me resta uno dei migliori allenatori in circolazione”.

“Il suo Napoli mi piace tantissimo e dimostra che è ancora uno degli allenatori più forti in circolazione. Se la squadra lo ascolta può arrivare lontano. Nessuno mette bene la squadra in campo come lui“: il giudizio dell’ex numero dieci sul Napoli impostato dal tecnico toscano che sta mostrando il miglior calcio in campionato fino alla sosta imposta dai Mondiali.