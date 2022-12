D’Agostino: “Mou? Preferisco Spalletti. Raspadori più goleador di Griezmann”

Gaetano D’Agostino preferisce Spalletti a Mou, mentre ritiene che Raspadori sia più goleador di Griezmann

Gaetano D’Agostino ha risposto a tanti temi ai microfono di 1 Football Club, trasmissione di Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio. “Analogia Griezmann-Raspadori mezzala? Gli allenatori puntano maggiormente sulla tecnica dei calciatori? Visionando anche le amichevoli, Jack forse è più goleador rispetto a Griezmann, molto più cinico. Quando vede la porta è spaventoso… Ha avuto la sfortuna di avere in rosa Osimhen: ha approfittato del periodo di assenza del nigeriano, ma poi quest’ultimo ha ritrovato il posto da titolare e non si è fermato più. Il Napoli comunque ha un parco attaccanti strabiliante, anche se mi auguro che Raspadori possa ritagliarsi maggiore spazio, anche perché è complicato relegarlo in panchina. Nella piazza azzurra sta dimostrando di essere un grande calciatore“.

D’Agostino rivela di ispirarsi a Spalletti per la sua bravura di aggiornarsi quotidianamente

D’Agostino ha poi proseguito: “Spiegazione dell’impatto di Kim? In Italia non abbiamo il coraggio di ripartire con diverse metodologie e nuove tecnologie, dobbiamo svegliarci. O si investe sul talento o sugli stadi, altrimenti faremo fatica in futuro, il calcio italiano diventerà soltanto l’ultima ruota del carro. La vecchia scuola ha svolto un grande operato, ma è necessario guardare avanti”.

“Preferenza tra lo stile di Italiano o di Mourinho? Apprezzo entrambi i sistemi di gioco. Dal punto di vista emozionale, non opto, però, per nessuno dei due stili, preferisco maggiormente Spalletti o De Zerbi. I modelli di gioco di Italiano e Mourinho non mi ispirano, non condivido i loro pensieri. Tuttavia, è necessario dare merito anche a Vincenzo, il quale si sta ritagliando uno spazio importante nel calcio italiano. Ma per la mia passione calcistica, vedendo il Napoli, cerco di ispirarmi a Luciano, che si è saputo costantemente aggiornare”.