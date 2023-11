ADL chiede concentrazione non solo in allenamento: tolleranza zero su cene e serate

Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha imposto regole rigide per cene e uscite: tolleranza zero per garantire unità e concentrazione.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha dichiarato “tolleranza zero” per quanto riguarda le cene e le uscite serali dei giocatori. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, De Laurentiis è sempre vigile riguardo a tutto ciò che riguarda il mondo del Napoli. Nonostante la sua assenza a Castel Volturno ieri, ci si aspetta che al suo ritorno nel centro tecnico prima del derby di Salerno, esprima il suo obbligo e dovere per i giocatori di rimanere concentrati, sia in campo che fuori.

Tolleranza zero: ora serve solo unità e concentrazione

Non ci sono provvedimenti ufficiali, ma il presidente De Laurentiis ha comunicato il suo messaggio in modo cifrato. Osserva attentamente le abitudini dei giocatori e ha stabilito un preciso decalogo sugli orari da rispettare per le cene e le uscite serali. De Laurentiis ha già discusso questo argomento con la squadra nei giorni scorsi, chiedendo unità e concentrazione dai campioni d’Italia. Si prevede che ribadirà questa richiesta quando farà ritorno nel centro tecnico.

Dopo aver assunto un ruolo più attivo nel guidare il Napoli, De Laurentiis ha reso chiaro che desidera maggiore concentrazione da parte dei giocatori, non solo durante gli allenamenti, ma anche nella loro vita quotidiana. Questo cambio di atteggiamento è stato reso evidente nelle dichiarazioni del presidente prima della partita contro il Verona, quando ha annunciato che non tollererà più le reazioni negative dei giocatori al momento dei cambi e che non esiterà a imporre multe. Questo nuovo approccio ha anche il sostegno del tecnico Garcia.

Tuttavia, si sussurra che De Laurentiis potrebbe anche prendere in considerazione altre misure per mantenere l’armonia nella squadra. Le voci riguardanti possibili cambiamenti nell’organico mettono il presidente azzurro in ansia, spingendolo a chiedere e ad ascoltare attentamente per proteggere gli equilibri della squadra in questo momento delicato della stagione.

Il Napoli si trova ora in una fase cruciale, e De Laurentiis è determinato a fare tutto il possibile per garantire che il team rimanga concentrato e unito, sia dentro che fuori dal campo.