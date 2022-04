Tiki Taka, Cruciani tuona contro De Laurentiis: “Questa storia è una barzelletta”. La risposta di Auriemma

Nel corso di Tiki Taka, Giuseppe Cruciani ha commentato quanto sta accadendo in casa Napoli scatenando la reazione di Raffaele Auriemma.

Raffaele Auriemma ha risposto: “Non è così, l’unico problema l’ha creato con Sarri perché soffriva che tutta la città fosse con l’allenatore”.

§Immediata la replica di Cruciani “Prima il ritiro, poi le cene come se fosse una seduta psichiatrica. Oltre al danno, c’è la farsa. Questa storia è diventata una barzelletta”.

Alla discussione sul Napoli è intervenuto anche Francesco Graziani: “Io me la prenderei anche con i calciatori. Ieri l’Empoli andava il doppio e poi ha avuto la fortuna dell’infortunio di Meret. Il portiere deve parare, non giocare con i piedi”.

Auriemma, lapidario: “Ciccio, ai tuoi tempi si poteva passare la palla indietro al portiere. Meret è stato messo in discussione da tre allenatori perché non sa fare quel tipo di lavoro. Quella è una ca**ta, non è un infortunio. Ha commesso un errore che sapeva che poteva evitare”.

Cruciani ha concluso la discussione: “Ma quando mai? Allora non esistono più un errore e i calciatori non possono più sbagliare secondo quello che dici”.