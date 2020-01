Il duo Auriemma-Pellegatti a Tiki Taka lancia la bomba di mercato. L’attaccante del Napoli Dries Mertens a Giugno passerà all’Inter

Dries Mertens sta facendo ritorno a Napoli, dopo essersi curato in Belgio per un fastidio muscolare. L’attaccante insieme a Callejon sono ancora lontani dal rinnovo con il Napoli e si fanno sempre più insistenti le voci di mercato, in particolare per “Ciro” Mertens.

Durante la trasmissione Tiki Taka, Carlo Pellegatti e Raffaele Auriemma hanno dato importanti indicazioni sul futuro di Mertens e sul mercato di Napoli ed Inter:

AURIEMMA-PELLEGATTI: “MERTENS-INTER”

“All’Inter arriverà Dries Mertens. Il giocatore avrebbe rifiutato il West Ham a gennaio e il suo entourage avrebbe parlato con la dirigenza nerazzurra.Il passaggio è previsto per la sessione estiva del calciomercato.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, il Napoli avrebbe raggiunto l’accordo con l’Hellas Verona per il trasferimento di Amir Rrahamani a giugno. Il club partenopeo sarebbe pronto a sborsare 14 milioni di euro agli scaligeri per assicurarsi le prestazioni del difensore kosovaro nella prossima stagione”.