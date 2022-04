Napoli, il tifoso giapponese ritrova la telecamera: “Grazie napoletani, siete un popolo meraviglioso” VIDEO

Il tifoso del Napoli di origine giapponese Hikaru Kumakura in arte DiCoprio youtuber, ha ritrovato la telecamera sottratta prima di Napoli-Roma. La vicenda è stata denunciata dallo stesso youtuber, attraverso alcune pagine social come Il Napulegno. Il giapponese tifoso del Napoli aveva fatto sapere che la telcamera gli era stata fatta depositare da due steward prima dell’ingresso allo stadio Maradona, perché poteva essere un oggetto pericoloso. Ma all’uscita dallo stadio Kumakura non aveva più trovato la sua telecamera.

Da lì è partita la denuncia via social, oltre che alla polizia, che ha permesso il ritrovamento delle telecamera di DiCoprio.

Hikaru Kumakura, il tifoso giapponese ringrazia Napoli

Lo youtuber ha voluto ringraziare in un video il Napoli e i napoletani per il grande cuore di mostrato. DiCoprio ha raccontato che la telecamere gli è stata consegnata all’interno del commissariato San Paolo di Napoli, da un ragazzo che si è “scusato con me”. Il tifoso nipponico ha voluto sottolineare che questi errori li commettono i ragazzi in tutto il mondo, anche in Giappone e che non è assolutamente “colpa di Napoli, dei napoletani o della squadra. Questo è normale. Io penso che i napoletani siano molto gentili, hanno il cuore grande ed hanno fatto tanto per me”. Adesso il tifoso del Napoli tornerà in Giappone dopo aver vissuto alcuni giorni nel capoluogo partenopeo.