Un tifoso della Juventus provoca Graziani: “Io antijuventino? Dici una falsità”

L’ex giocatore Francesco Graziani ha risposto alle provocazioni di un tifoso della Juventus in occasione della sfida col Sassuolo.

Francesco Graziani, ex calciatore e campione del mondo, ha espresso il suo disappunto nei confronti di un tifoso della Juventus che lo ha tirato in ballo in merito alle decisioni arbitrali durante la partita Sassuolo-Juventus. Durante l’intervista a Radio Sportiva, il tifoso ha posto una domanda provocatoria a Graziani, chiedendo se si sarebbe discusso dell’errore arbitrale e del coinvolgimento del VAR nella partita, in particolare riferendosi al mancato cartellino rosso per Domenico Berardi. Ha anche chiesto quanti mesi di squalifica dovrebbero ricevere l’arbitro e l’addetto al VAR in seguito a questa controversia.

La risposta di Graziani è stata tagliente ma pacata: “Mi verrebbe da non dire nulla, ma se rispondo è solo per educazione. Non è vero che sono un anti-juventino, dici una falsità. Io ho sempre tifato per i bianconeri in Europa e quando giocavo era un onore affrontare la Juventus. Non si può parlare di arbitri quando incappi in una giornata così negativa. La Juventus non può prendere quattro gol da una squadra nettamente più debole.”