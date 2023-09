Qualcosa nella Juventus si è rotto? I tifosi sbottano: “A furia di PEC si è bruciato. Vai a sciacquarti la bocca altrove”

Dopo il passaggio di Leonardo Bonucci all’Union Berlino, alcuni tifosi della Juventus si sono scatenati sui social network contro il difensore.

Leonardo Bonucci lascia la Juventus dopo le recenti tensioni con la società e firma con l‘Union Berlino a parametro zero. La Juve verserà una parte dell’ingaggio per agevolare la cessione. L’addio del capitano non è stato indolore, con diversi tifosi furiosi sui social.

C’è chi afferma: “Grazie, Leo. Con te, numerose vittorie e un periodo trionfale indimenticabile. Spiace sia finita così male”. C’è anche chi chiede: “Quindi capitan Bonucci la guerra alla Juve non la può fare più? Non può andare all’arbitrato come speravano in molti? Che peccato, a furia di PEC si è bruciato completamente, spero che non metta mai più piede alla Continassa. Spero che le PEC di minacce la Juventus non le dimentichi”. Qualcun altro scrive: “Ti comunichiamo che sei fuori rosa, t’impunti, pubblichi frecciatine sui social come i 16enni. Perdonato dopo il suoi passaggio al Milan, definitivamente silurato adesso. Addio”.

Ma in tanti ci vanno ancora più pesante: “Non il finale che avrebbe meritato ma è stata una sua scelta. Avrebbe potuto chiudere con la stagione scorsa, avrebbe avuto il saluto dello Stadium e tutti felici e contenti. Ha preferito andare al muro contro muro… peccato. Adios e in bocca al lupo, nonostante tutto”; “A mai più Bonucci vai a sciacquarti la bocca da un’altra parte… Sei riuscito a chiudere da schifo, bravo”.

Insomma, non un finale da ricordare per Leonardo Bonucci che nella giornata odierna svolgerà le visite mediche per poi firmare il contratto con la squadra tedesca.