Terracciano offeso dopo Fiorentina-Napoli: “Venduto”

Pietro Terracciano portiere della Fiorentina è stato offeso sui social ed accusato di aver venduto al partita agli “amici napoletani”. Il portiere è originario di San Felice a Cancello, comune in Campania in provincia di Caserta. Questo basterebbe, secondo alcuni pseudo tifosi, a giustificare un atto ignobile come vendere una partita di calcio. Terracciano è stato accusato sui social, con un tifoso che gli ha scritto: “quanto ti sei pappato per la partita venduta ai tuoi amici napoletani?” Il messaggio privato è stato mostrato proprio dal portiere ex Empoli che ha scritto: “Il genio della domenica”.

A Terracciano viene lanciata l’accusa di non aver deviato in maniera efficiente il rigore calciato da Lorenzo Insigne. L’attaccante del Napoli ha segnato sulla ribattuta del portiere e secondo questo tifoso è stata colpa di Terracciano a non deviare fuori il tiro del bomber azzurro.