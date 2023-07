Lo juventino Tacchinardi: “Scudetto, il Napoli non è assolutamente favorito”

L’ex Juve Alessio Tacchinardi non considera il Napoli la favorita per la vittoria del prossimo scudetto nonostante il tricolore appena conquistato.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Secondo l’opinionista ed ex calciatore Alessio Tacchinardi, il Napoli non partirà come principale favorita per la vittoria dello scudetto 2023/2024, nonostante abbia dominato lo scorso campionato conquistando il tricolore.

Intervistato da Tuttojuve.com, l’ex bianconero Tacchinardi ha analizzato le possibili candidate al titolo della prossima Serie A. Nonostante i meriti del Napoli campione d’Italia, per l’ex centrocampista della Juventus ci sono almeno un paio di squadre meglio attrezzate.

“L’Inter ha perso alcuni titolari ma si è rinforzata molto bene sul mercato. La Juventus può contare su un attacco stellare. Il Milan ha ingaggiato diversi giovani di talento. Il Napoli campione d’Italia non è assolutamente favorito , questa l’opinione di Tacchinardi.

Insomma, per l’ex bianconero la lotta scudetto della Serie A 2023/2024 sarà più aperta che mai. Il Napoli dovrà confermarsi ad alti livelli per contrastare le ambizioni delle rivali. La squadra di Garcia non potrà permettersi cali di tensione per difendere il titolo conquistato.