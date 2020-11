Supercoppa Italiana c’è la data: match al Mapei Stadium

Decisa la data della Supercoppa Italiana Napoli-Juventus 2021, si giocherà il 20 gennaio al Mapei Stadium di Regio Emilia.

L’attesa è finita ora si conosce la data ed il luogo dove si giocherà la Supercoppa Italiana, a riferirlo è Il Mattino. Il trofeo che viene disputato tra chi vince lo Scudetto e chi vince la Coppa Italia sarà giocato al Mapei Stadium, a casa del Sassuolo a Reggio Emilia. Napoli-Juventus valido per la Supercoppa Italiana si giocherà il 20 gennaio 2021, ovvero in uno dei mercoledì in cui i due club non sono impegnati in turni infrasettimanale. La Lega ha deciso alla fine di farla giocare in Italia e non più in Arabia Saudita, a causa dell’emergenza coronavirus. In questo modo si evitano lunghi spostamenti da parte delle due squadre italiane.

Non è la prima volta che Napoli e Juventus si affrontano in Supercoppa Italiana: è già successo nel 1990 (al San Paolo), nel 2012 (a Pechino) e nel 2015 (a Doha). Sicuramente tra azzurri e bianconeri sarà molto combattuta e se il Napoli dovesse riuscire a vincere il ricorso per la sconfitta a tavolino, allora la gara di Supercoppa potrebbe disputarsi anche a cavallo del recupero di quella di campionato, dato che gennaio sembra essere un mese buono per recuperare qualche partita.