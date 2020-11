L’ultimo Maradona d’italia. L’intervista” di Costanzo a Maradona. Diego racconta come è nato il soprannome ”pibe de oro”, cosa significa Napoli per lui, e la battaglia contro la droga.

Venerdì 27 novembre, in seconda serata, Canale5 propone l’ultima intervista italiana del Pibe de Oro Diego Armando Maradona, rilasciata a Maurizio Costanzo a “L’Intervista”.

Nel talk one to one, come riporta Dagospia, l’indimenticabile campione mondiale -il più grande calciatore di tutti i tempi- si confida al giornalista rispondendo in profondità e con sincerità.

Costanzo scava nelle emozioni del suo ospite e al dialogo tra i due si alternato filmati che hanno segnato per sempre la storia del calcio e insieme ripercorrono i momenti più toccanti della vita personale del grande fuoriclasse.

Sul soprannome

“Il nome Pibe de oro nasce durante il periodo in cui ero a Napoli, mi fu dato per tutto quello che sono stato per la città. Andai via da Barcellona perché litigavo con il presidente Núñez, ma non c’erano squadre disposte a comprarmi. Il Napoli fu l’unica che si fece avanti, fu un miracolo portarmi in Italia”.

Su Napoli

“Cosa significa Napoli? Il mio cuore. Venivo da una squadra fantastica… ma solo in azzurro ho potuto giocare un campionato intero e fare delle cose che altri non potevano fare”.

Sulla droga

“La battaglia più grande che ho combattuto è stata con la droga. È stato l’errore più grande che ho fatto nella mia vita. Io sono fortunato perché oggi ne posso parlare e ne sono uscito in tempo, ma a momenti mi avrebbe ucciso”