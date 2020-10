SSCN: “Tutti i tamponi negativi”, smentita la positività di Rrahmani

La SSCN tramite il suo profilo twitter ha fatto sapere che tutti i tamponi processati sono risultati negativi, Rrahmani non è positivo.

Amir Rrahmani non è positivo lo smentisce ufficialmente la SSCN che sottolinea come anche gli ultimi due tamponi processati siano risultati negativi. In un primo momento la società aveva fatto sapere che c’erano ancora due tamponi da processare, ma ora tutti gli esiti sono stati consegnati alla società. Non c’è nessun ulteriore negativo nel gruppo squadra del Napoli. I calciatori nel giro di otto giorni si sono sottoposti a ben otto tamponi, da questi controlli solo due calciatori sono risultati positivi e sono: Zielinski ed Elmas.

Nelle ultime ore si era diffusa la voce di una positività di Rrahmani smentita dal Napoli che attraverso il profilo twitter ha scritto: “Gli ultimi due tamponi in lavorazione sono risultati negativi al Covid-19“. Gli azzurri continueranno ad allenarsi nella ‘bolla’ di Castel Volturno, rispettando rigidamente le regole imposte dalle autorità sanitarie. Regole rispettate anche quando la società non è partita per la sfida di Torino contro la Juve. Gara che potrebbe portare anche ad una penalizzazione agli azzurri, anche se secondo l’avvocato Grassani la SSCN ha tutte le carte per dimostrare la sua estraneità ai fatti.