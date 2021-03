SSCN: il dato sulle punizioni, Mertens meglio di Cristiano Ronaldo, ma era troppo ‘semplice’ batterlo

La SSCN attraverso twitter evidenzia che Dries Mertens ha segnato 6 gol da punizione diretta, solo Dybala e Kolarov hanno fatto meglio.

“Dal suo arrivo al Napoli nel 2013/14, solo Dybala (10) e Kolarov (7) hanno segnato più punizioni dirette di

Dries Mertens (6) tra i giocatori attualmente in Serie A” è il tweet pubblicato sul profilo ufficiale della SSCN che salta la giocata di Mertens, autore di una doppietta con la Roma. Uno dei gol è stato segnato con una punizione, misto di balistica e astuzia che ha trafitto Pau Lopez sul suo palo. Fino ad ora Mertens ha segnato 6 punizioni dirette, insomma molto meglio di Cristiano Ronaldo che da quando è arrivato alla Juve ha calciato ben 72 punizioni, segnandone appena 1, in termini di percentuale siamo all’1,39%.

Insomma Cristiano Ronaldo da quando è alla Juve non è proprio una sicurezza, dato che con il Real Madrid ne aveva segnate ben 32. Il portoghese, però, ha fatto incetta di barriere colpite a ripetizione. Al portoghese non va benissimo nemmeno quando è lui a stare in barriera. Basta guardare il modo scomposto con cui si muove sulla punizione del Porto che è costata la qualificazione ai quarti di finale alla Juve. Squadra bianconera che fino ad ora dall’investimenti Ronaldo non ha ricavato il risultato sperato, con la vittoria della Champions League che continua a restare un miraggio. In questa stagione, dopo la sconfitta con il Benevento, Pirlo ed i suoi devono stare anche attenti alla qualificazione alla Champions per la prossima stagione, che non è così scontata come sembra.