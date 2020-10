SSCN comunica: “Tutti i tamponi negativi al Covid 19”

La SSCN con un comunicato sul suo profilo Twitter ha fatto sapere che sono “tutti negativi i tamponi al Covid 19”.

Arrivano buone notizie in casa Napoli, a poche ore dalla sfida con l’Az Alkmaar sono arrivati gli esiti dei tamponi per la formazione partenopea: “Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra“. Gli azzurri sfideranno per la prima gara di Europa League l’Az Alkmaar alle 18.55. La formazione olandese è arrivata in Campania con ben 13 assenti, tutti positivi al coronavirus. La squadra alloggia in un famoso hotel di Napoli e sono blindati sotto ogni punto di vista. Nonostante tutto l’allenatore Slot ha detto di poter mettere in campo una formazione competitiva che se la giocherà col Napoli.

Gennaro Gattuso per la sfida di Europa League ha intenzione di fare un piccolo turnover. Il tecnico non vuole stravolgere la formazione che ha giocato con l’Atalanta, ma solo apportare qualche cambio. Si parla di Mertens ancora titolare, c’è da capire se giocherà Osimhen. Sicuramente in porta rientrerà Meret ed in difesa ci sarà Maksimovic, che prenderanno il posto di Ospina e Manolas. Qualche sorpresa potrebbe esserci anche sulla fascia sinistra, dove Mario Rui si gioca un posto da titolare con Hysaj.