Napoli- Az Alkmaar: dove vederla in tv e streaming

Napoli- Az Alkmaar match di Europa League in programma oggi alle 18.55, sarà trasmessa da Sky e Now Tv in diretta e streaming.

Il Napoli fa il suo esordio in Europa League contro l’Az Alkmaar. La formazione di Gennaro Gattuso reduce dalla bellissima vittoria contro l’Atalanta è a caccia di conferme anche in Europa. Di fronte gli azzurri si trovano una squadra che è arrivata in Campania con 13 positivi al Covid-19. Così ci sono molti dubbi nelle probabili formazioni, soprattutto tra le fila degli olandesi. Gattuso, invece, ha essenzialmente due dubbi, di cui un o è in attacco. Le statistiche non parlano a favore del Napoli, che non hanno mia affrontato l’Az Alkmaar ma gli azzurri hanno un bilancio negativo con le formazioni olandesi, contro cui hanno collezionato una sola vittoria nelle ultime 7 sfide. L’Az non sorride dato che ha perso le ultime due trasferte giocate contro squadre italiane in Europa.

Dove vedere Napoli- Az Alkmaar

La sfida tra Napoli- Az Alkmaar sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Sarà possibile vedere il match di Europa League anche attraverso l’app Sky Go e sempre con collegamento internet con Now Tv. La telecronaca del match sarà di Federico Zancan, con il commento tecnico di Daniele Adani.