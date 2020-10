Napoli- Az Alkmaar: probabili formazioni, dubbi in attacco per Gattuso

Napoli- Az Alkmaar si gioca, ci sono alcuni nelle probabili formazioni di entrambi gli schieramenti. Gattuso ha dubbi in attacco.

Dubbi di formazione per Gennaro Gattuso che in conferenza stampa ha fatto sapere che applicherà un mini turnover. Tre o quattro cambi non di più per non stravolgere la squadra in questo esordio in Europa League contro l’Az Alkmaar. Tra i cambi da effettuare due sono praticamente sicuri: in porta ci va Meret, mentre in difesa ritorna Maksimovic. I due prenderanno il posto di Ospina e Manolas, mentre non trova ancora spazio dal primo minuto Rrahamani. A centrocampo c’è uno dei grandi dubbi di Gattuso che deve fare ancora a meno di Zielinski ed Elmas positivo al coronavirus. Sicuramente Bakayoko siederà in panchina, quindi al suo posto potrebbe trovare spazio Lobotka largamente favorito su Demme.

Altro dubbio nella probabile formazione del Napoli è quello in attacco, dove Gattuso pare orientato a confermare Lozano, Osimhen e Politano. Il ballottaggio c’è tra Mertens e Petagna, anche se fino all’ultimo in questa posizione potrebbero cambiare le cose. Le probabili formazioni di Napoli-Az Alkmaar pongono molti interrogativi sugli olandesi sbarcati in Campania con 13 positivi. L’allenatore dei biancorossi Slot, ha confermato di avere una formazione competitiva ed è pronto a puntare su Indi in difesa, mentre in attacco troveranno spazio Gudmundsson, Stengs, Karlsson e de Wit.

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Az Alkmaar:

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme (Lobotka); Lozano, Osimhen, Politano; Petagna (Mertens). All. Gattuso

Az Alkmaar (4-2-3-1): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal, Koopmeiners, Midtsjø; Gudmundsson, de Wit, Stengs; Karlsson. All. Slot.