Spalletti visionario, cosa dirà alla squadra per la sosta Mondiale

Luciano Spalletti assegna i ‘compiti per le vacanze’ ai suoi calciatori in vista della sosta Mondiale, il messaggio del tecnico.

Il Napoli vince con l’Udinese e si può godere dieci giorni di vacanza prima di riprendere gli allenamenti. Ci sarà la sosta per il Mondiale con il Napoli che dovrà salutare per un po’ di tempo Zielinski, Kim, Olivera, Anguissa e Lozano. Il Napoli invece proseguirà con una tournée in Turchia, con le date che non sono state ancora rese ufficiali. Sicuramente non sarà aperta ai tifosi, come ha fatto sapere il capo ufficio stampa Lombardo. Spalletti non vuole lasciare nulla al caso, lui che ha già affrontato lunghe soste in Russia.

Sosta Mondiale: il messaggio di Spalletti al Napoli

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “La perfezione non è un privilegio, ma un fardello. La leadership non è un titolo, ma un compito. Questo dirà Spalletti ai suoi ragazzi, commentando le immagini di NapoliUdinese, prima di congedarli per due settimane di riposo. Con tutti gli elogi del caso, intendiamoci. Perché, prima del black-out finale, ci sono 78 minuti di sublime egemonia, nella quale la maestria di un tecnico visionario ha incastonato il valore del capitale umano, una invidiabile condizione atletica, un’organizzazione tattica mai scontata e più spesso originale, e uno spirito di gruppo solidale. Questo è il Napoli che chiude a quarantuno punti il Duemilaventidue italiano, lasciando sul campo solo due pareggi.

Un pari dopo dieci vittorie non dovrebbe essere una tragedia. Ma un pari prima di due mesi di pausa porterebbe un carico di incertezza e di ansietà con cui il Napoli proprio non si attende di fare i conti. Perciò quei dodici minuti che mancano, dal secondo gol di Samardzic alla scadenza del recupero, sono una prova di gestione della paura, che il Napoli dovrà in questi giorni studiare a iosa, discutere in una sorta di seduta psicanalitica di gruppo, e prepararsi a risolvere meglio di quanto abbia fatto ieri al Maradona. Sono i compiti per le vacanze. Chi s’illuda che i primi della classe ne siano sottratti, sbaglia di grosso. E a convincerlo dell’errore, c’è da giurarci, ci penserà il maestro Spalletti“.