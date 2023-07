Footmercato: “No di Spalletti all’Al Ahli, vuole la Juventus tra un anno”

Dopo una stagione trionfale con il Napoli, l’allenatore Luciano Spalletti rifiuta un’offerta dell’Al Ahli, a Juventus per il futuro.

Calciomercato Napoli. Luciano Spalletti, dopo aver guidato il Napoli a una stagione da ricordare, ha deciso di concedersi un periodo di riposo dal calcio. Tuttavia, secondo il noto portale di calcio francese, Footmercato, la pausa del tecnico toscano potrebbe non durare molto.

Spalletti rifiuta l’offerta dell’Al Ahli

Nonostante l’interesse dell’Al Ahli, squadra di punta del campionato saudita, Spalletti ha rifiutato l’offerta. Il tecnico, fresco vincitore dello scudetto con il Napoli, ha optato per non estendere il suo contratto con il club azzurro e ha rifiutato di accasarsi altrove per godersi un po’ di tempo lontano dai campi di calcio.

La Juventus tra le mete future di Spalletti?

Le motivazioni dietro la scelta di Spalletti sono chiare: oltre al bisogno di relax dopo la recente avventura napoletana, c’è la possibilità di una futura collaborazione con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli alla Juventus per la stagione 2024/25.

Tuttavia, il rispetto per i tifosi del Napoli potrebbe influenzare le decisioni future di Spalletti. L’allenatore, nelle sue ultime dichiarazioni pubbliche, ha infatti espresso il desiderio di non deludere i tifosi che tanto lo hanno amato, passando alla Juventus, storica e sentita rivale del Napoli.

Come si svilupperanno gli eventi? Solo il tempo potrà dircelo. Nel frattempo, i tifosi di calcio di tutto il mondo attendono con impazienza di vedere quale sarà la prossima mossa di Spalletti.