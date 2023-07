GAZZETTA: Spalletti si è stancato, pensa al rientro: Spunta la Juventus

L’ex allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, potrebbe essere in procinto di tornare. La Nazionale o la Juventus potrebbero essere le prossime destinazioni.

Calciomercato Napoli. L’ex allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, sembra non essere soddisfatto del suo attuale periodo di riposo dal calcio. Nonostante si trovi nella sua tenuta in Toscana, pare che il tecnico stia già meditando il suo prossimo passo nel mondo del calcio.

Da Napoli a…?

Dopo aver vinto lo Scudetto con il Napoli, Spalletti ha scelto di prendersi un periodo di riposo. Ma, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Spalletti potrebbe essere già impaziente di tornare in panchina. “Sembra che Spalletti si sia già stufato di scaricare il logorio del biennio napoletano e che mediti un rientro rapido, alla prima occasione convincente”, riferisce il noto quotidiano.

Prossimo destino: la Nazionale o la Juventus?

Sebbene non si conoscano con esattezza i termini e le eventuali penali previste dal suo contratto con il Napoli, valido fino al 2024, lo scenario sembra aperto a nuove opportunità per l’esperto allenatore. Secondo la Gazzetta, Spalletti potrebbe avere in mente la Nazionale o forse la Juventus, dove è recentemente approdato Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo del Napoli.

Se ciò si verificasse, Spalletti avrebbe l’opportunità di continuare a influenzare il calcio italiano a livello alto. Di certo, il suo desiderio di tornare in pista sembra evidente e i prossimi mesi potrebbero rivelare interessanti sviluppi.