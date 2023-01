Fedele: “Dichiarazioni gravissime di Spalletti. Sostituto di Kvara? Punto su Lozano”

Enrico Fedele etichetta come gravissime le dichiarazioni di Spalletti e come. sostituto di Kvara punta su Lozano

Enrico Fedele non ha digerito le parole di Luciano Spalletti nella conferenza stampa post-gara di Napoli-Cremonese. L’ex dirigente sportivo del Parma di Calisto Tanzi, nonché procuratore che ha assistito i fratelli Fabio e Paolo Cannavaro, ha detto la sua ai microfoni di Radio Marte. “Non tutti si sono soffermati sulla gravità delle dichiarazioni di Luciano Spalletti dopo la sconfitta del Napoli contro la Cremonese. Così non va bene. Non bisogna fare i cavalier serventi: se il mister sbaglia, bisogna evidenziarlo” ha sbottato.

Fedele preferisce Lozano ad Elmas per sostituire Kvara in Salernitana-Napoli