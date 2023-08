Corriere dello sport: “Vuoi l’Italia? Paga”. De Laurentiis blocca Spalletti

De Laurentiis pretende il pagamento della clausola da parte di Spalletti per liberarlo verso la panchina della Nazionale.

CALCIOMERCATO NAPOLI. L’approdo di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale italiana rischia di complicarsi. Secondo il Corriere dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis pretende il pagamento integrale della clausola prevista nel contratto con l’allenatore.

La clausola impedisce a Spalletti di allenare per un anno dopo l’addio al Napoli, pena una penale da 2,8 milioni. De Laurentiis non intende fare sconti alla FIGC, che vorrebbe liberare il tecnico gratuitamente.

“Vuoi l’Italia? Paga” è il messaggio di ADL a Spalletti. Un ostacolo non da poco per la Federcalcio, che aveva individuato nell’ex Napoli il profilo ideale per rilanciare gli Azzurri dopo la delusione Mondiale.

La FIGC spera in una mediazione politica per ammorbidire la posizione di De Laurentiis. Ma il patron è irremovibile e pretende quanto previsto dalla clausola. Un muro che rischia di far saltare l’arrivo di Spalletti in Nazionale, con Antonio Conte pronto a subentrare.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se si troverà un compromesso o se la trattativa è destinata a sfumare. I tifosi azzurri sognano di vedere Spalletti come nuovo ct.