Spalletti furioso con Masi. Alvino svela il retroscena

Il Napoli di Spalletti batte la Pro Vercelli di Giuseppe Scienza, formazione arrivata lo scorso anno ai playoff di Serie C. Gli azzurri vincono anche la seconda amichevole finisce 1-0 con gol di Osimhen. Un test importante, dopo il netto 12-0 contro la Bassa Anaunia nella prima uscita, per valutare i miglioramenti degli azzurri in vista della stagione che dovrà cancellare la delusione per la mancata qualificazione in Champions League.

SPALLETTI E MASI PROTAGONISTI FUORI DAL CAMPO

La partita è stata segnata dall’infortunio al ginocchio subito da Diego Demme, il tedesco è stato costretto a lasciare in campo, Spalletti visibilmente nervoso, ha un piccolo battibecco con il capitano del Pro Vercelli Masi.

Carlo Alvino ha svelato il retroscena sul tecnico del Napoli: “Lungo conciliabolo al ritorno in campo tra Spalletti e Masi (cap . Vercelli) non è difficile immaginare il malcontento del tecnico per certi interventi ruvidi e fuori tempo dei difensori piemontesi”.