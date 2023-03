Spalletti da record al Napoli: De Laurentiis vuole aprire un ciclo con lui

Aurelio De Laurentiis vuole far firmare un nuovo contratto di 2 anni a Luciano Spalletti ed aprire un ciclo al Napoli.

Il Napoli si appresta a vivere una stagione densa di sfide, con ben 13 (o forse 16) partite in programma nelle prossime settimane. Sarà un’occasione importante per valutare le reali potenzialità della squadra e per capire se la stagione sarà effettivamente straordinaria.

In questo periodo, il presidente Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Luciano Spalletti dovranno discutere del futuro del tecnico e, di conseguenza, del futuro del Napoli. Attualmente, il contratto di Spalletti è in scadenza, ma la società ha un’opzione unilaterale che consente di prolungarlo per un altro anno, fino a giugno 2024.

Napoli: De Laurentiis e Spalletti discuteranno del contratto

Dal momento che l’allenatore ha già dichiarato di voler firmare solo contratti stagionali, il presidente De Laurentiis attende il momento giusto per discutere del futuro di Spalletti e magari proporre un biennale per garantire la continuità del ciclo che si è aperto con questa stagione.

Il denaro non sembra essere un problema, come dimostra il fatto che i risultati e i miglioramenti dei giocatori hanno fatto entrare molti milioni nelle casse del Napoli. Si potrebbe prevedere un nuovo accordo sulla base di 4 milioni netti di guadagno per l’allenatore, oltre ai premi legati ai massimi obiettivi possibili.

Ciò che conta di più per Spalletti è lo stimolo a continuare la sua straordinaria stagione da allenatore, che lo sta consacrando ai massimi livelli internazionali. Il suo gioco originale è già un modello da seguire, non solo in Italia. Quindi, indipendentemente dal risultato della Champions, sarà importante per il futuro del Napoli.

In ogni caso, per continuare il ciclo vincente, serviranno garanzie tecniche e un comune sentire tra De Laurentiis e Spalletti. Grazie alla loro intelligenza e alla loro lealtà, hanno saputo ricomporre un rapporto che sembrava compromesso e portare la squadra ai risultati di oggi. L’obiettivo sarà stringersi la mano e continuare insieme, perché la firma di un nuovo contratto non dovrebbe essere un problema.