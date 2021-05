Il Napoli ha scelto Luciano Spalletti, lungamente corteggiato quando già i rapporti tra Rino Gattuso ed Aurelio De Laurentiis avevano cominciato a deteriorarsi mesi fa. Per vedere il 62enne toscano sulla panchina del Napoli manca ormai solo l’abituale tweet di benvenuto del presidente azzurro. L a trattativa è in chiusura, l’annuncio imminente. L’ex tecnico di Roma, Zenit ed Inter firmerà un contratto biennale da 2,8 milioni netti a stagione.

Tatticamente sarà un passaggio di consegne con Gattuso all’insegna della continuità, visto che il toscano è stato uno dei precursori del 4-2-3-1 ed il nuovo allenatore della Fiorentina ha sposato anch’egli lo stesso modulo.

Il quotidiano il mattino riporta un retroscena sulla trattativa tra Spalletti e de Laurentiis: “I due sono stati assieme per quasi quattro ore per parlare del futuro e del Napoli che verrà due giorni fa. E ovviamente del contratto. Che Spalletti vuole senza clausole rescissorie. Ed è stato accontentato. Inoltre, altra questione che deve essere chiarita riguarda i diritti di immagine che il tecnico vorrebbe tenere per sé (il figlio Samuele lo assiste in queste vicende legali e cura anche i contratti dei collaboratori: tra questi ci sarebbero Domenichini, Baldini, Pane, il preparatore atletico Iaia e il preparatore dei portieri Buonaiuti)”