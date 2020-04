Spadafora: “Accordo su protocollo, oppure conseguenze inevitabili!”

Il ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora parla ai microfoni di Mi Manda RaiTre al centro del dibattito la ripresa del campionato di Serie A.

Da un lato ci sono i presidenti, quasi tutti, che vogliono ripartire dall’altra che il ministro dello Sport che predica calma e prudenza ed anzi paventa un possibile stop definitivo al campionato. Vincenzo Spadafora a Mi Manda Rai Tre ribadisce ancora una volta la sua linea: “Nei prossimi giorni il comitato tecnico scientifico incontrerà la Figc ed altre componenti del mondo del calcio. In questi incontri si faranno approfondimenti sul protocollo presentato. Se ci sarà una sintesi tra quello che chiede il Comitato e quanto espresso dalla Federcalcio allora si potranno riprendere gli allenamenti“. Tornare ad allenarsi (il governo ha previsto allenamenti ‘collettivi’ dal 18 maggio ndr) potrebbe avere una “ricaduta positiva sulla possibile ripartenza del campionato”.

Spadafora: “Intesa sul protocollo o si ferma il campionato di Serie A”

Lo ha detto chiaramente il ministro dello Sport Sapdafora, qualora non ci dovesse essere un’intesa tra comitato scientifico e Federazione sul protocollo sanitario allora sarà il “governo a decretare, per motivi di evidente emergenza sanitaria,la chiusura del campionato“. In questo caso il governo è pronto a prendersi la “responsabilità della decisione. Bisogna lanciare – ha detto Spadafora – un appello alla Serie A, per fare in modo che terminino scontri e polemiche“.