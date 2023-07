Soviero: “Se De Laurentiis mette la mano nel water pesca un’aragosta”

De Laurentiis e la fortuna secondo Soviero

Passando a discutere dei presidenti più vincenti nella storia del Napoli, Soviero ha elogiato De Laurentiis per la sua visione e lungimiranza. “Quando si vince è il massimo. De Laurentiis, pur avendo le risorse, non avrebbe preso Maradona. Ferlaino verrà ricordato per aver portato a Napoli il giocatore più forte di sempre”, ha affermato Soviero.

Ha poi aggiunto, ridendo, che De Laurentiis ha anche una certa dose di fortuna. “La sua più grande dote è la fortuna: se mette la mano nel water pesca un’aragosta“, ha scherzato Soviero. “L’anno scorso – ha concluso – ha avuto ragione e nessuno ci avrebbe scommesso”.

Queste dichiarazioni offrono uno sguardo interessante sulla gestione del Napoli e sulle decisioni che stanno plasmando il futuro del club. Il commento di Soviero su De Laurentiis e Meluso alimenta il dibattito sulla direzione del club e sull’impatto che queste figure avranno sulle fortune del Napoli nella prossima stagione.