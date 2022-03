Sostituto Insigne: Giuntoli punta due stelline per fare un grande Napoli

Il Napoli deve trovare un sostituto di Lorenzo Insigne, che a giugno va a giocare a Toronto. Il giocatore ha scelto di cambiare vita, ma anche di percepire un lauto stipendio. Una scelta che ci sta nel campo del professionismo e che non può essere contestata. Il Napoli perderà il suo migliore talento a parametro zero, ma Giuntoli è già a lavoro per cercare un sostituto di Insigne. Sicuramente verrà tenuto in rosa Zerbin, ma non si potrà affidare a lui la titolarità del ruolo, anche perché solo in questa stagione si sta mettendo in evidenzia in Serie B. L’attaccante italiano, ora al Frosinone, verrà valutato durante il ritiro e potrebbe restare in rosa, ma deciderà Spalletti.

Napoli, il sostituto Insigne: tutti i nomi

Al momento Crisitano Giuntoli ha puntato l’obiettivo su due astri nascenti del calcio europeo. Il primo è sicuramente Luis Sinisterra colombiano 22enne in forza al Feyenoord. L’altro è Khvicha Kvaratshkelia georgiano di 21 anni che recentemente è passato alla Dinamo Batumi dopo che il Rubin Kazan gli ha sospeso il contratto per la guerra in Ucraina. Questi sono due nomi importanti per Giuntoli che cerca il sostituto di Insigne al Napoli. Ma nelle ultime ore si fa con insistenza anche quello di Deulofeu. Il talento spagnolo si sta mettendo inevidenza con l’Udinese ed anche nel match contro il Napoli ha fatto vedere buone cose, segnando anche un gol. Per caratteristiche sarebbe molto vicino a quelle di Insigne. Il prezzo di Deulofeu è di almeno 15 milioni di euro. Un costo accessibile che Giuntoli prende in considerazione. Ma con il Napoli bisogna sempre stare attenti, perché le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Molto spesso il Napoli sul calciomercato agisce a fari spenti, accendendo improvvisamente le trattative.