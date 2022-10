Sosa posta la foto con Simeone: “Vai e stacca sul secondo palo”

Giovanni Simeone è stato protagonista di Cremonese-Napoli, l’attaccante argentino ha segnato il gol del 2-1. Roberto Sosa pubblica una foto con l’attaccante.

Il Napoli batte la Cremonese 4-1 ma fin al 76′ il match era inchiodato sul pareggio. Poi ci ha pensato Simoene a segnare un bellissimo gol, sfruttando un assist al bacio di Mario Rui che gli ha fornito un cross favoloso. Certo l’argentino ci ha messo del suo andando a staccare sul secondo palo con una cattiveria ed un tempismo da attaccante puro. Subentrando nel secondo tempo Simeone si è fatto trovare ancora pronto e migliora ancora di più la sua media gol col Napoli. Al termine del match Sosa ha postato sui social una foto con Simeone con un discorso diretto col connazionale: “Vai e stacca il più possibile sul secondo palo” e con Simeone che risponde: “Ok“.

Simeone in gol con la Cremonese

Il Napoli con la vittoria sulla Cremonese è arrivato ad otto vittorie di fila tra Champions League e Serie A, un record che non aveva mai centrato nessuno. Questo la dice lunga sulla profondità e qualità della rosa di Luciano Spalletti che da un mese fa a meno del suo attaccante principale, Victor Osimhen e quasi nessuno si è accorto di questa assenza. Col rientro del nigeriano il tecnico toscano avrà un altra super freccia al suo arco, da poter sfruttare al momento giusto.

Il gol di Simeone con la Cremonese ha spalancato anche le porte del Napoli al primo posto in classifica, ma questa volta in solitaria dopo il pareggio tra Udinese ed Atalanta.