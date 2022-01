Sky -Zielinski, Lobotka e Rrahmani possono giocare Juve-Napoli

Zielinski; Lobotka e Rrahmani possono giocare Juve-Napoli del 6 gennaio, nonostante non abbiano il super green pass. Sono queste le ultime notizie di Sky sulla formazione del Napoli che sfida la Juventus. Secondo quanto riporta il portale di Gianluca Di Marzio i tre giocatori potranno essere in campo. I giocatori non potranno avere ‘contatti civili’.

Asl e Napoli: cosa è successo

Cerchiamo di fare ordine: Juve-Napoli si giocherà regolarmente, anche se viene ancora monitorata, ma la Lega non vuole rinviare nessuna partita per decisione propria. Al momento in Serie A sono già saltate quattro partite per l’intervento delle Asl: Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese, mentre Spezia-Verona si gioca nonostante 14 positivi.

Si gioca anche Juve-Napoli dato che l’Asl Napoli 1 non ha bloccato i calciatori azzurri, dando il via libera alla trasferta a Torino, nonostante i tanti contagiati in rosa.

In un secondo momento è intervenuta l’Asl Napoli 2 Nord che ha messa in quarantena Zielinski, Lobotka e Rrahmani perché i tre calciatori sono sprovvisti di super green pass. I giocatori hanno effettuato due dosi di vaccino, ma non la dose booster e quindi, avendo avuto un contatto con alcuni dei compagni di squadra positivi, dovevano rimanere in quarantena.

Zielinski, Rrahmani e Lobotka titolare con la Juventus

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio “nonostante le ultime disposizioni della ASL Napoli 2, Zielinski, Lobotka e Rrahmani dovrebbero poter giocare regolarmente il match contro la Juve. Questo perché l’ASL, di fatto, ha imposto a questi giocatori del Napoli delle regole da seguire ma non potranno avere “contatti civili”, ma potranno giocare la partita ufficiale di campionato. Dovranno seguire l’isolamento imposto ma non dovrebbero subire regole legate al loro “lavoro”, quindi legate al match contro la Juve“. Sicuramente una situazione paradossale. Quello che sta avvenendo in Serie A sta creando tante polemiche, con la Lega che resta ferma sulle sue posizione di andare avanti col campionato.