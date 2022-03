SKY – Napoli, rinnovo Fabian Ruiz spunta un grande nodo

Napoli, prove di rinnovo con Fabian Ruiz, sul centrocampista Andaluso ci sono Real Madrid e Arsenal.

Sulla questione rinnovo Fabian Ruiz-Napoli è intervenuto l’esperto di calciomercato delle reti SKY, Luca Marchetti:

FABIAN RUIZ-NAPOLI_LE ULTIME SUL RINNOVO

“Fabian Ruiz può rinnovare con il Napoli? In realtà questo è il grande nodo. Bisogna capire se il Napoli ci punta o no, se per caso ci sono altre squadre. Credo che l’unico che possa sciogliere questo tipo di problematiche sia Giuntoli.

Alle volte, prendere giovani molto bravi e lasciar andare i senatori può essere un cambio di programma”. Bisogna inoltre capire “se il Napoli possa fare un patto alla Bremer, accordatosi col Torino con un prezzo di uscita prefissato in sede di rinnovo. Le mosse di Giuntoli, lo ripeto, dipenderanno da quale sarà il progetto futuro del Napoli, da se si punterà a ripartire con un programma nuovo o meno”. “Molto dipenderà, in particolar modo, dal posizionamento di fine stagione: un conto è se vinci il campionato, un altro è se non ci riesci. La Juventus ha cambiato almeno tre volte ciclo ed ha continuato a vincere negli anni”.

Marchetti ha poi agggiunto: “Il Napoli va a Bergamo con la necessità di vincere per forza. Da adesso in poi per il Napoli ogni partita è determinante, la verità è che potrebbe esserlo in negativo. Se il Napoli perdesse o pareggiasse il Milan potrebbe scappare via. Anche l’Inter ha un impegno difficile, di fatto sono entrambe costrette a vincere.