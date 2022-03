Pedullà: “Kvaratskhelia al Napoli, oramai ci siamo. Tutti gli aggiornamenti”

Il Napoli affonda il colpo per Khvicha Kvaratskhelia giocatore che secondo Alfredo Pedullà è vicinissimo alla società partenopea. Il giocatore è appena passato alla Dinamo Batumi firmando un contratto fino a giugno del 2022. Il giocatore è in prestito dal Rubin Kazan, ma il campionato russo è fermo a causa dell’invasione dell’Ucraina.

“Khvicha Kvaratskhelia è sempre più vicino al Napoli. Il suo nome è in cima alla lista di Cristiano Giuntoli per quanto riguarda gli obiettivi di mercato per la sostituzione di Lorenzo Insigne e siamo ai dettagli ormai” ha detto Pedullà sul giocatore georgiano. Kvaratskhelia esterno mancino dalla grande tecnica, ha un contratto con il Rubin Kazan fino al 2024 ma secondo Pedullà, il Napoli ha in “mano il giocatore e ci sono stati vari colloqui tra le parti. L’affare può essere definitivo in dirittura d’arrivo”. Oramai Kvaratskhelia viene dato come nuovo rinforzo del Napoli, tanto che Pedullà dice: “Giuntoli è vicinissimo a piazzare un altro colpo, lo ha già fatto con Mathias Olivera, con ogni probabilità sarà lui l’esterno mancino del Napoli per la prossima stagione“.

Ma il Napoli potrebbe non fermarsi a Kvaratskhelia come esterno d’attacco. Secondo Fabio Santini, Giuntoli è vicinissimo a Sinisterra. Il giornalista è convinto che sarà un rinforzo per la prossima stagione.

Kvaratskhelia al Napoli: in che ruolo gioca

Kvaratskhelia, che si pronuncia Cuarascelia, di ruolo è un esterno d’attacco a sinistra: 70 kg per 183 centimetri di altezza. Il giocatore è ambidestro e questo lo rende perfetto per essere schierato anche come trequartista o sul fronte destro dell’attacco. Fino ad ora ha fatto vedere ottime doti in termini di assist, ma Kvaratskhelia è stato scelto dal Napoli anche per fare gol. Molto buone anche le sue doti di dribbling stretto ed un passo non velocissimo, ma profondo che gli permette un’ottima falcata.