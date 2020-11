Ultime notizie di formazione per Napoli-Milan, secondo Sky Osimhen è out. Verso la panchina sia Bakayoko che Lozano.

Napoli-Milan sarà una gara con tanti assenti per Gennaro Gattuso che dovrà fare a meno di Hysaj e Rrahmani a causa del Covid, ma anche di Osimhen per l’infortunio alla spalla. Secondo quanto riferisce Sky Sport il nigeriano non ce la farà a scendere in campo contro i rossoneri. Il report degli allenamenti consiglia di andarci cauti e quindi il tecnico non lo rischierà, ma è pronto a cambiare modulo ed orientarsi su un 4-3-3. Questo sistema di gioco permetterà di tenere a riposo anche un altro perno del Napoli, ovvero Tiemoue Bakayoko. L’ex Monaco non si è allenato bene in settimana a causa di una leggera febbre, ma i tamponi sono tutti negativi.

Con il 4-3-3 Bakayoko potrebbe andare in panchina con Demme che si riprenderebbe il posto da titolare come regista. Al suo fianco agirebbe sicuramente Fabian Ruiz a destra, mentre sulla sinistra c’è il ballottaggio tra Zielinski ed Elmas, con il macedone favorito sul polacco. In porta Meret dovrebbe giocare titolare visti i problemi muscolari di Ospina, mentre in attacco Mertens sarà li centravanti a sinistra agirà Insigne. Da valutare il ballottaggio Lozano-Politano con l’italiano in vantaggio sul messicano reduce dalla trasferta con la Nazionale.

Ecco la probabili formazione del Napoli secondo Sky: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Politano, Mertens, Insigne.