SKY: Napoli, Garcia a rischio esonero dopo il KO con l’Empoli, è bufera

Dopo la sconfitta interna con l’Empoli, a Napoli è bufera su Garcia: il tecnico è a rischio esonero, De Laurentiis furioso per la prestazione degli azzurri.

Notizie calcio Napoli – Notte fonda in casa Napoli dopo la sconfitta interna per 1-0 contro l’Empoli nell’anticipo dell’ultima giornata di Serie A. Sui social e allo stadio piovono critiche per la squadra di Garcia, incapace di reagire allo svantaggio e surclassata dagli ospiti.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, mister Garcia sarebbe ora in bilico: il tecnico francese rischierebbe seriamente l’esonero dopo l’ennesima prestazione deludente. De Laurentiis, che ha lasciato in anticipo la tribuna visibilmente irritato, medita il cambio.

Al triplice fischio finale è esplosa la contestazione dei tifosi verso giocatori e allenatore. Serve una scossa immediata per evitare che la stagione prenda una piega drammatica.

Noi di napolipiu.com vi terremo aggiornati su tutti i possibili sviluppi in casa Napoli. Dopo il KO con l’Empoli è notte fonda: urge una reazione immediata per placare la rabbia di tifosi e società.