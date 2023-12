SKY – Napoli Inter, la probabile formazione di Mazzarri: novità in difesa

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha anticipato la probabile formazione di Mazzarri per la sfida Napoli Inter, in programma questa sera al Maradona.

Il Napoli si prepara ad affrontare l‘Inter nel prossimo match di Serie A, determinato a rispondere alle vittorie di Juventus e Milan. Dopo la sconfitta al Bernabeu contro il Real Madrid in Champions League, la squadra di Walter Mazzarri mira a riscattarsi nel confronto con i nerazzurri nel suggestivo scenario del Maradona.

Il ritorno di Mazzarri nello stadio di Fuorigrotta dopo dieci anni sarà sicuramente emozionante. Tuttavia, l’allenatore toscano è concentrato sull’importanza di non perdere terreno rispetto alla Juventus, attualmente in testa alla classifica dopo la vittoria a Monza. Gianluca Di Marzio, giornalista di SKY, ha anticipato la possibile formazione azzurra.

Secondo l’esperto, Mazzarri dovrebbe confermare il 4-3-3 utilizzato nelle ultime partite. In porta, Alex Meret riprenderà il suo ruolo anche in campionato. La difesa vedrà Di Lorenzo e Rrahmani affiancati da Ostigard e Natan, quest’ultimo schierato come terzino sinistro al posto di Juan Jesus. A centrocampo, Anguissa si unirà a Lobotka e Zielinski, nonostante le condizioni non ottimali di quest’ultimo. Cajuste ed Elmas sono preallertati. In attacco, spazio a Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri.