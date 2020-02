Napoli, Diego Demme parla della sue esperienza napoletana ai microfoni di Sky sport. Gattuso, Pirlo, Maradona e la speranza Champions.

Napoli, Demme si racconta ai microfoni di Sky sport 24. Il centrocampista del Napoli, come Maradona ha fatto il suo primo goal in serie A alla Sampdoria.

“E’ stato molto bello segnare contro la Sampdoria, ho scelto un gran momento per aiutare tutti i ragazzi. Io altro Diego a Napoli dopo Maradona? Parliamoci chiaro, non voglio assolutamente essere paragonato a Maradona perché è il miglior calciatore della storia.

Mio padre era un grandissimo fan di Diego ed è per questo che ha scelto questo nome per me. E’ stato sempre un sogno per me venire a giocare in Italia. Il Napoli è un grandissimo club, sono molto felice di essere arrivato qui, anche per mio padre e tutta la mia famiglia. Il San Paolo, quand’è pieno, è veramente uno stadio spettacolare”



Demme a Sky parla del suo idolo Gattuso, e della classe di Pirlo:

“Da bambino ero un grande fan di Ringhio Gattuso e Pirlo, a centrocampo erano una coppia formidabile, giocavano molto bene insieme perché uno lottava e l’altro aveva una tecnica straordinari. Loro due erano i miei idoli quand’ero piccolino“.

Diego Demme chiude il suo intervento a Sky parlando del suo inserimento nella rosa azzurra e degli obbiettivi del Napoli:

“Arrivato Demme, il Napoli ha ripreso il suo cammino positivo? Io sono soltanto una parte di questo cambiamento, ma diciamo che tutta la squadra si allena duramente. Abbiamo più qualità a centrocampo, ma io sono solo un ingranaggio di questo gruppo.

Qui al Napoli ho trovato tantissimi calciatori con grande qualità: Insigne e Zielinski hanno grande tecnica e poi devo dirlo, straordinari, sono tutti dei bravissimi ragazzi. L’inizio qui al Napoli è stato molto bello per me. Abbiamo vinto tre partite consecutive, ora dobbiamo continuare a lavorare, poi vediamo il resto.

Barcellona? E’ una grandissima squadra, ora ho giocato contro Cristiano Ronaldo, poi giocherò con Messi, che spettacolo, è veramente straordinario”.

Obbiettivi del Napoli? Dobbiamo arrivare ai quaranta punti in classifica il prima possibile, soltanto dopo penseremo ad altri obiettivi come l’Europa che conta. Ci sono ancora tanti punti in ballo, è possibile arrivare in Europa League o in Champions League“.